Польша создаст новую дивизию на границе с Беларусью: как отреагировали в Лукашенко

В Польше планируют создать новую пехотную дивизию на кордоне с Беларусью. Ее оснастят южнокорейскими и американскими танками. Заметим, что в Белоруссии уже отреагировали.

1-я пехотная дивизия Легионов Войска Польского будет оснащена самой современной техникой, которая есть в польской армии. Об этом сообщил Министр обороны Мариуш Блащак.

Читайте также От боеприпасов к военным: Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой

Что известно о новой польской дивизии

Пехотную дивизию сформируют на восточной границе Польши. Она будет действовать преимущественно в Подлясском воеводстве, граничащем с Беларусью. Штаб дивизии планируется разместить в Цеханове в Мазовецком воеводстве.

Подлясская дивизия будет оборудована как K2, так и Abrams. Важно максимально использовать это современное оружие, уже поступающее в Польшу. Первые экземпляры танков K2 уже на оснащении Войска Польского. Abrams будут в этом 2023 году,

– подчеркнул Блащак.

Заметим, что создание еще одной дивизии является частью плана увеличения польской армии со 164 тысячи воинов до 300 тысяч.

В Беларуси заявили об "агрессивном шаге"

В Беларуси уже отреагировали на формирование новой дивизии. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович назвал планы Польши "агрессивным шагом по отношению к ОДКБ".

Как это можно прокомментировать? Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и Союзного государства и ОДКБ в целом, это расценивать нельзя,

– истерически заявил Вольфович.

Также он цинично повторил пропагандистское утверждение о том, что региональную группировку войск Россия и Белоруссия разворачивают будто бы только для "стратегического сдерживания", а еще для "охлаждения глав западных политиков".