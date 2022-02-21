Польша созывает Европейский Совет и призывает к санкциям против России из-за признания боевиков

В Польше уже отреагировали на решение главы Кремля признать боевиков в псевдореспубликах на Донбассе. Из-за этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает Европейский Совет.

По словам Моравецкого, действия Кремля являются грубым нарушением международного права. Поэтому Европа должна надлежащим образом на это отреагировать.

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Моравецкий призывает ввести санкции

Глава польского правительства подчеркнул, что действия Кремля являются агрессией против Украины. Кроме того, таким образом Кремль демонстрирует свое нежелание продолжать дипломатический диалог.

Это акт агрессии против Украины, на который нужно ответить однозначно в виде немедленных санкций,

– подчеркнул Моравецкий.

По словам Моравецкого, санкции являются единственным языком, который понимает Путин. По поводу введения санкций глава правительства Польши созвал Европейский совет.

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