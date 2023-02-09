Как передача Украине вражеских активов поможет россиянам понять всю суть войны

Польша и страны Балтии призвали Европейский Союз работать над конфискацией замороженных российских активов для восстановления Украины. Это было перед саммитом ЕС.

Экономические возможности Украины уменьшаются с каждым днем

Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к коллегам с требованием реально разработать процедуру, которая позволит конфисковать российские деньги, которые есть в западных банках, и направить эти деньги на восстановление украинской инфраструктуры.

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Это нужно для того, чтобы в Украины были реальные средства для восстановления своей экономики и нормальной жизни.

Многомиллиардный ущерб, который украинской экономике нанесла российская агрессия, требуют огромных средств даже не для того, чтобы экономика могла подняться на какой-то новый уровень, а для того, чтобы восстановить ситуацию, которая была до 24 февраля 2022 года.

С каждым новым днем войны экономические возможности Украины уменьшаются относительно ударам российского агрессора.

Серьезный урок для россиян

Однако, если Украина получит деньги, замороженные Западом, и они уже теперь помогут восстанавливать нашу экономику, не ожидая даже окончания войны, это станет серьезным уроком для России и российских олигархов.

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Это заставит их задуматься о том, что любые действия против Украины и украинской критической инфраструктуры бесперспективны. Ведь с одной стороны Россия тратит безумные деньги, чтобы все это разрушить, а с другой – вынуждена будет отдавать безумные деньги, чтобы все это отстроить.

Только тогда, когда россияне поймут бессмысленность своих атак на Украину, у них может появиться хотя бы малейший признак осознания того, что война против Украины не может закончиться их победой.