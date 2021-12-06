Польша усилит ограничения к рождественским праздникам из-за штамма Омикрон

Из-за нового штамма коронавируса в Польше решили ужесточить карантинные ограничения. Какие новые правила будут действовать – пока неизвестно, о конкретных мерах сообщат в ближайшие дни.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава правительства подчеркнул, что новые ограничения представят уже 7 или 8 декабря.

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Ограничения будут действовать во время праздников

По словам Моравецкого, эти меры будут действовать во время рождественских праздников. Ограничения преимущественно будут касаться невакцинированных против коронавируса.

Отметим, что только 1 декабря на польской территории уже усилили карантин. Эти жесткие меры должны действовать до 17 декабря, однако, как говорят в правительстве, их опять-таки продолжат.

Какие правила карантина ввели с 1 декабря:

Запретили авиасообщение с 5 африканскими странами, в которых активно распространяется штамм Омикрон.

Карантин для людей, приезжающих из стран, не входящих в Шенгенскую зону, продлили до 2 недель.

На 8 день выйти из карантина можно благодаря отрицательному ПЦР-тесту.

На 75% уменьшили количество людей, которые могут находиться в религиозных учреждениях и учреждениях культуры.

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Какова ситуация с коронавирусом в Польше: