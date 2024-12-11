Обращать внимание на самое важное: в Польше рассказали о приоритетах на время председательства в Совете ЕС

Польша будет председательствовать в Совете Европейского союза. Там очертили свои приоритеты.

Правительство Польши представило свои приоритеты, которые будет продвигать во время председательства в Совете ЕС. Варшава сосредоточится на укреплении безопасности в Евросоюзе, передает корреспондентка 24 Канала.

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Европа должна обращать внимание на самое важное

"Безопасность, Европа!", – такой лозунг выбрали в Польше для объявления своих приоритетов. Министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка заявил, что именно безопасность во всех ее измерениях станет главным принципом для Польши.

Варшава решила сосредоточиться на безопасности на фоне полномасштабной войны в Украине и возвращении Дональда Трампа к власти в США. Шлапка отметил, что сейчас угроза со стороны России для Европы является реальной.

Прежде всего мы хотим, чтобы Европа обращала внимание на самое важное и говорила на нашем языке. И сегодня нет ничего важнее, чем взять на себя ответственность за нашу общую безопасность,

– сказал польский министр.

Польша будет призывать увеличить оборонные расходы в многолетнем общем бюджете ЕС, который Еврокомиссия должна подготовить в первой половине 2025 года. Сейчас говорят о 100 миллиардах евро на период 2028 - 2034 гг. Такую идею предложил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Председательство Польши в Совете ЕС сосредоточится на различных аспектах безопасности: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, пищевом и медицинском. В ближайшее время каждый профильный министр объявит о собственных приоритетах в своей сфере ответственности.

Что планируют в экономической сфере

В экономической сфере Польша планирует укрепить конкурентоспособность Европы и упростить регламенты ЕС.



Во время презентации председательства показали и логотип. Его подготовил польский художник, автор эмблемы движения "Солидарность". К нему польское правительство обращается не впервые – Ежи Янишевский уже рисовал логотип для первого председательства Польши в Совете ЕС в 2011 году.

Эмблема объединила флаг Польши и аббревиатуру ЕС. Заместитель государственного секретаря Магдалена Собковьяк-Чарнецкая назвала это символом “возрождения польской демократии и гражданского общества”.

Польский флаг, совмещенный с буквами EU, символизирует приверженность Польши Европейскому Союзу в течение более 20 лет,

– объяснила она.

В целом Польша планирует провести более 300 официальных встреч у себя в стране во время председательства в Совете ЕС. Уже запланировано 22 неформальных заседания министров и конференции на тему каждого аспекта безопасности. Есть и мероприятие по Украине – на 2 апреля запланирована Конференция высокого уровня поддержки.

Отметим, председательство в Совете ЕС происходит на ротационной основе каждые шесть месяцев. Страна, которая председательствует в Совете ЕС, занимается организацией заседаний, формированием повестки дня и достижением компромиссов между институтами ЕС в законодательных процедурах.

Сейчас в Совете ЕС до конца декабря председательствует Венгрия. Польское председательство начнется с 1 января и продлится до конца июня 2025 года.