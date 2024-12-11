Уряд Польщі презентував свої пріоритети, які просуватиме під час головування в Раді ЄС. Варшава зосередиться на зміцненні безпеки в Євросоюзі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Європа повинна звертати увагу на найважливіше

"Безпека, Європо!", – таке гасло обрали в Польщі для оголошення своїх пріоритетів. Міністр Польщі у справах ЄС Адам Шлапка заявив, що саме безпека у всіх її вимірах стане головним принципом для Польщі.

Варшава вирішила зосередитися на безпеці на тлі повномасштабної війни в Україні та поверненні Дональда Трампа до влади у США. Шлапка наголосив, що наразі загроза з боку Росії для Європи є реальною.

Перш за все ми хочемо, щоб Європа звертала увагу на найважливіше і говорила нашою мовою. І сьогодні немає нічого важливішого, ніж взяти на себе відповідальність за нашу спільну безпеку,

– сказав польський міністр.

Польща закликатиме збільшити оборонні витрати у багаторічному спільному бюджеті ЄС, який Єврокомісія має підготувати у першій половині 2025 року. Наразі говорять про 100 мільярдів євро на період 2028 - 2034 рр. Таку ідею запропонував єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Головування Польщі в Раді ЄС зосередиться на різних аспектах безпеки: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, харчовому та медичному. Найближчим часом кожен профільний міністр оголосить про власні пріоритети у своїй сфері відповідальності.

Що планують в економічній сфері

В економічній сфері Польща планує зміцнити конкурентоспроможність Європи та спростити регламенти ЄС.



Під час презентації головування показали й логотип. Його підготував польський художник, автор емблеми руху "Солідарність". До нього польський уряд звертається не вперше – Єжи Янішевський вже малював логотип для першого головування Польщі в Раді ЄС у 2011 році.

Емблема об’єднала прапор Польщі та абревіатуру ЄС. Заступниця державного секретаря Магдалена Собков’як-Чарнецька назвала це символом “відродження польської демократії та громадянського суспільства”.

Польський прапор, поєднаний із літерами EU, символізує прихильність Польщі Європейському Союзу протягом понад 20 років,

– пояснила вона.

Загалом Польща планує провести понад 300 офіційних зустрічей у себе в країні під час головування в Раді ЄС. Вже заплановано 22 неформальних засідання міністрів та конференції на тему кожного аспекту безпеки. Є й захід щодо України – на 2 квітня запланована Конференція високого рівня підтримки.

Зазначимо, головування в Раді ЄС відбувається на ротаційній основі кожні шість місяців. Країна, яка головує в Раді ЄС, займається організацією засідань, формуванням порядку денного та досягненням компромісів між інституціями ЄС у законодавчих процедурах.

Наразі в Раді ЄС до кінця грудня головує Угорщина. Польське головування почнеться з 1 січня та триватиме до кінця червня 2025 року.