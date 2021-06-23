Польша вводит 10-дневный карантин: под ограничения попадают украинцы

Польша ввела новые ограничения для путешественников из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Для них будет обязательным 10-дневный карантин.

О соответствующем решении правительства стало известно 23 июня. Подробности рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

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Однако, по словам чиновника, принято положение не применять к тем людям, которые полностью вакцинированы от коронавируса COVID-19.

. Шенгенская зона охватывает 26 европейские государства, Украины среди них нет. Пограничный контроль есть только на внешней границе этой зоны.

Ранее Польша приняла схожие требования и для путешественников из Великобритании. Впрочем, карантин для них будет короче и продлится всего 7 дней.

Как объяснил глава польского МЗ Адам Недзельский, решение об усилении карантина призвано уменьшить риски распространения штамма коронавируса "Дельта".

"Дельта" уже в Украине

Один из самых опасных штаммов коронавируса "Дельта" уже есть в Украине. Его подхватили 66-летняя женщина и 16-летний подросток, которые недавно вернулись из России.

Как заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, Украина может закрыть сообщение со странами, где обнаружили этот штамм.

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