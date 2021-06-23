Польша вводит 10-дневный карантин: под ограничения попадают украинцы

Польша ввела новые ограничения для путешественников из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Для них будет обязательным 10-дневный карантин.
О соответствующем решении правительства стало известно 23 июня. Подробности рассказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.
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Однако, по словам чиновника, принято положение не применять к тем людям, которые полностью вакцинированы от коронавируса COVID-19.Справка. Шенгенская зона охватывает 26 европейские государства, Украины среди них нет. Пограничный контроль есть только на внешней границе этой зоны.
Ранее Польша приняла схожие требования и для путешественников из Великобритании. Впрочем, карантин для них будет короче и продлится всего 7 дней.
Как объяснил глава польского МЗ Адам Недзельский, решение об усилении карантина призвано уменьшить риски распространения штамма коронавируса "Дельта".
"Дельта" уже в Украине
Один из самых опасных штаммов коронавируса "Дельта" уже есть в Украине. Его подхватили 66-летняя женщина и 16-летний подросток, которые недавно вернулись из России.
Как заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, Украина может закрыть сообщение со странами, где обнаружили этот штамм.
Коронавирус в Польше: актуальная информация
- По состоянию на 23 июня в Польше подтвердили 2 879 192 случая коронавируса COVID-19.
- От осложнений, вызванных болезнью, умерли 74 893 человека.
- В то же время в стране уже ввели 27 078 372 дозы вакцины от коронавируса.