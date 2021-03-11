Генерального консула России в Познани признали персоной нон грата в Польше еще в феврале. Портал TVP.info выяснил подробности инцидента.

Оказалось, что российский дипломат заразился коронавирусом, но несмотря на это посещал общественные места. А значит – создавал опасность для польских граждан.

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Официальный представитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин рассказал, что генерального консула России в Познани по установленной законом процедуре выдворили из страны 22 февраля 2021.

А предшествовало этому вот что:

21 января у дипломата и его дочери подтвердили коронавирус.

Имея информацию о своей болезни, консул проигнорировал требование изоляции.

Он решил, что может себе позволить посещать общественные места, проводить встречи и тому подобное.

Например, дипломат (из открытых источников известно, что имя генерального консула России в Познани – Игорь Ощепков) наблюдал и фотографировал участников митинга в поддержку Алексея Навального 23 января в Познани.



В центре – Игорь Ощепков, российский консул / Фото mserwer.pl

В итоге действия россиянина в Польше признали безответственными и опасными. 8 февраля польское министерство иностранных дел объявило его персоной нон грата.

Результатом его поступков могло стать заражение других людей, более того возникновение новых вспышек заболевания. Действия дипломата поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать,

– подчеркнул Жарин.

Также он отметил, что Польша скоординировала свои действия с другими странами (в частности, Швецией и Германией). А решение о выдворении россиянина совпало с необходимостью ответить на высылку польского дипломата из России.