Польша готовится к войне с россией в течение 10 лет: стоит ли им бояться вторжения

Минобороны Польши заявило о необходимости подготовки к войне с россией в ближайшие несколько лет. Эта страна уже давно моделирует подобный сценарий.

Об этом 24 каналу сообщил политолог Николай Давыдюк. В то же время, он не верит, что россияне сейчас решатся пойти на Польшу.

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"Россия побоится идти против НАТО"

Давидюк отметил, что с 2008 года все начали моделировать сценарий того, что будет война с россией – и мы, и поляки тоже. Ведь нельзя исключать того, что россия может попытаться пойти дальше.

Но я очень слабо верю. Потому что все-таки россия побоится идти против НАТО,

– сказал политолог.

По его словам, чтобы пойти на Польшу – россии нужно пройти Украину. А этого у них точно не получится, ведь наша страна не даст этого сделать, подстраховав и подставив плечо.

Политолог не исключает, что россия может попытаться пойти на Молдову, на Казахстан – туда, где страна в разы слабее. Если россия, которая больше Украины в 20 раз, не смогла пройти нас, то что тогда она будет пытаться делать. С точки зрения россии это несколько наивно.

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Какие сценарии возможны

Давидюк считает, что возможен также сценарий, чтобы пойти через беларусь. То есть, если даже россия атакует страну НАТО, в кремле заявят, что это не они, а переодетые белорусы.

Но пока я не вижу в путина силы. У него там ракеты на 60% иссякли, это только по Украине, а дальше начинать какие-то "спецоперации" ему явно большая пауза нужна на эти 2 – 3 года,

– отметил политолог.

Однако, отметил политолог, трудно сейчас это действительно моделировать, но лучше быть готовым к войне с россиянами, чем, если она застанет врасплох. Ведь никто не знает, что у больного престарелого человека в голове, который годами сидит в бункере, ворует деньги и о чем-то своем мечтает.

Помощь Украине от Польши: что известно

С начала полномасштабной войны Украина получила от Польши помощи более чем на 10 миллиардов злотых (2,1 миллиарда евро). Наибольшую долю в этой сумме составляет стоимость переданного оружия.

Вооруженные Силы Украины получили от польских коллег 40 единиц БМП-1, то есть батальонный комплект. В общей сложности от союзников получила более сотни таких машин.

Украинцы, которые из-за войны находятся в Польше уже не один месяц, начинают становиться на ноги в чужой стране. И польские власти готовят проект, который должен помочь беженцам быстрее интегрироваться в общество.

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