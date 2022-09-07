Про це 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк. Водночас він не вірить, що росіяни нині наважаться піти на Польщу.

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"Росія побоїться йти проти НАТО"

Давидюк зазначив, що з 2008 року всі почали моделювати сценарій того, що буде війна з росією, – і ми, і поляки теж. Адже не можна виключати того, що росія може спробувати піти далі.

Але я дуже слабо вірю. Тому що все-таки росія побоїться йти проти НАТО,

– сказав політолог.

За його словами, аби піти на Польщу – росії треба пройти Україну. А цього в них точно не вийде, адже наша країна не дасть цього зробити, підстрахувавши і підставивши плече.

Політолог не виключає, що росія може спробувати піти на Молдову, на Казахстан – туди, де країна в рази слабша. Якщо росія, яка є більшою за Україну в 20 разів, не змогла пройти нас, то що тоді вона буде намагатися робити. З погляду росії це є дещо наївним.

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Які сценарії можливі

Давидюк вважає, що можливий також сценарій, щоб піти через білорусь. Тобто, якщо навіть росія атакує країну НАТО, у кремлі заявлять, що то не вони, а перевдягнуті білоруси.

Але поки що я не бачу в путіна сили. У нього там ракети на 60% вичерпалися, це тільки по Україні, а далі починати якісь "спецоперації" йому явно більша пауза потрібна на ці 2 – 3 роки,

– зазначив політолог.

Однак, зауважив він, важко зараз це насправді моделювати, але краще бути готовим до війни з росіянами, ніж, якщо вона застане зненацька. Адже ніхто не знає, що в голові у хворої пристарілої людини, яка роками сидить у бункері, краде гроші і щось про своє мріє.

Допомога Україні від Польщі: що відомо

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Польщі допомоги на понад 10 мільярдів злотих (2,1 мільярда євро). Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї.

Збройні Сили України отримали від польських колег 40 одиниць БМП-1, тобто батальйонний комплект. Загалом від союзників отримала понад сотню таких машин.

Українці, які через війну перебувають в Польщі уже не один місяць, починають ставати на ноги в чужій країні. І польська влада готує проєкт, який повинен допомогти біженцям швидше інтегруватися в суспільство.

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