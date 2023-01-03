Отпугнуть агрессора: Польша заказала 70 тысяч винтовок Grot

Польша взяла курс на усиление оборонной способности своей армии. Правительство уже закупило почти 70 тысяч автоматических винтовок Grot.

Соответствующее соглашение с производителем подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак. Известно, что это хорошие и проверенные винтовки.

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Согласно соглашению, польский оружейный завод "Лучник" из Радома изготовит для армии к концу 2026 почти 70 тысяч винтовок Grot. Таким образом, с учетом предыдущих соглашений для нужд Вооруженных сил Польши в целом закуплено уже около 100 тысяч автоматических винтовок этого типа.

Они хорошо оцениваются в польской армии, а также военнослужащими украинской армии... Они положительно зарекомендовали себя в бою. Это самый важный тест, который прошла винтовка Grot,

– подчеркнул Блащак.

Он сообщил, что в следующие недели будет подписано еще несколько соглашений на покупку автоматических винтовок Grot – учитывая запланированное увеличение численности армии до 300 тысяч военнослужащих.

Польша пытается отпугнуть агрессора

На сегодняшний день армия Польши составляет почти 164 тысячи военнослужащих.

По словам Мариуша Блащака, польская армия усиливает оборонные возможности, чтобы "отпугнуть агрессора". Министр подчеркнул, что Польша хочет мира, но для этого "должен готовиться к войне".

Он отметил, что таких винтовок должно быть в стране очень много, в том числе и на складах. В этом контексте Блащак привел пример, как в первые дни полномасштабной войны в Киеве и других городах Украины гражданским выдавали автоматы, чтобы защищаться от российского агрессора. По убеждению министра, в Польше также должны находиться соответствующие запасы автоматического оружия на такой случай.

После начала полномасштабной агрессии России против Украины, Варшава передала Киеву до 10 тысяч карабинов Grot в версии А2.

Ранее в Польше заявили о намерения создать сильнейшие сухопутные войска среди европейских стран НАТО. Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил, что польская армия должна быть настолько многочисленной и сильной, чтобы ее существование отпугало потенциального агрессора.