Відповідну угоду з виробником підписав міністр національної оборони Маріуш Блащак. Відомо, що це хороші та перевірені гвинтівки.

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Відповідно до угоди, польський збройовий завод "Лучник" із Радома виготовить для армії до кінця 2026 року майже 70 тисяч гвинтівок Grot. Таким чином, з урахуванням попередніх угод, для потреб Збройних сил Польщі загалом закуплено вже близько 100 тисяч автоматичних гвинтівок цього типу.

Їх добре оцінюють у польській армії, а також військовослужбовці української армії... Вони позитивно зарекомендували себе в бою. Це найважливіший тест, який пройшла гвинтівка Grot,

– підкреслив Блащак.

Він повідомив, що у наступні тижні буде підписано ще декілька угод на купівлю автоматичних гвинтівок Grot – з огляду на заплановане збільшення чисельності армії до 300 тисяч військовослужбовців.

Довідка. На сьогодні армія Польщі становить майже 164 тисяч військовослужбовців.

Польща намагається відлякати агресора

За словами Маріуша Блащака, польська армія посилює оборонні спроможності, аби "відлякати агресора". Міністр підкреслив, що Польща хоче миру, але для цього "мусить готуватися до війни".

Він зазначив, що таких гвинтівок має бути в країні дуже багато, зокрема і на складах. У цьому контексті Блащак навів приклад, як у перші дні повномасштабної війни у Києві та інших містах України цивільним видавали автомати, щоб захищатися від російського агресора. На переконання міністра, у Польщі також мають бути відповідні запаси автоматичної зброї на такий випадок.

Цікаво! Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Варшава передала Києву до 10 тисяч карабінів Grot у версії А2.

Раніше у Польщі заявили про наміри створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн НАТО. Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак пояснив, що польська армія повинна бути настільки численною та сильною, щоб саме її існування відлякало потенційного агресора.