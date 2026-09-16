Об этом пишет RMF24.

Как Польша отреагировала на атаку России?

Около 08:00 Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за присутствия российских ударных беспилотников в западных областях Украины в воздух поднимают польскую авиацию.

Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационные системы также переведены в повышенный режим готовности. Польские военные следят за ситуацией и реагируют на возможную угрозу воздушному пространству страны.

Вскоре после 08:00 воздушную тревогу объявили в отдельных районах Подкарпатского и Люблинского воеводств. Она, в частности, охватила приграничные города Пшемысль, Жешув и Люблин.

На фоне угрозы временно приостановили работу двух аэропортов – в Жешуве и Люблине.

Украинские Воздушные силы перед 08:00 сообщали о движении российских реактивных беспилотников в направлении западных областей. Один из таких дронов был зафиксирован вблизи Ковеля на Волыни.

Напомним, в ночь на 16 сентября Россия осуществила атаку на Украину с использованием 80 ударных беспилотников различных типов. Враг применил "Шахеды", в частности реактивные, "Герберы" и дроны-имитаторы "Пародия".

БПЛА запускали из районов Орла, Курска, Миллерово, а также из временно оккупированного Крыма – Гвардейского и мыса Чауда. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 63 вражеских беспилотника. При этом зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 7 точках. Еще в двух местах зафиксировали падение сбитых дронов и их обломков.