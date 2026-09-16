Про це пише RMF24.

Як Польща відреагувала на атаку Росії?

Близько 08:00 Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що через присутність російських ударних безпілотників у західних областях України в повітря піднімають польську авіацію.

Наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційні системи також перевели у підвищений режим готовності. Польські військові стежать за ситуацією та реагують на можливу загрозу для повітряного простору країни.

Невдовзі після 08:00 повітряну тривогу оголосили в окремих районах Підкарпатського та Люблінського воєводств. Вона, зокрема, охопила прикордонні міста Пшемисль, Жешув та Люблін.

На тлі загрози тимчасово призупинили роботу двох аеропортів – у Жешуві та Любліні.

Українські Повітряні сили перед 08:00 повідомляли про рух російських реактивних безпілотників у напрямку західних областей. Один із таких дронів фіксували поблизу Ковеля на Волині.

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня Росія атакувала Україну 80 ударними безпілотниками різних типів. Ворог застосував "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія".

БпЛА запускали з районів Орла, Курська, Міллерового, а також із тимчасово окупованого Криму – Гвардійського та мису Чауда. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська ППО знищила або подавила 63 ворожі безпілотники. Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Ще на двох місцях зафіксували падіння збитих дронів та їхніх уламків.