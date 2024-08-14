Польша все же закупила 96 AH-64E Apache за 10 миллиардов долларов: почему это интересно для Украины

Для соседней Польши закупка ударных вертолетов Apache, а их почти сотня, – это рекордные расходы. В конце концов, такой контракт очень интересен для нашей Украины, ведь мы также должны заменить свои старые советские вертолеты.

Практически 2-летние переговоры и бюрократические процедуры по закупке Польшей у США сразу 96 ударных вертолетов AH-64E Apache были успешно завершены. Так, во вторник, 13 августа, польское оборонное ведомство официально сообщило, что был подписан контракт с ценой в 40 миллиардов злотых, около 10 миллиардов долларов.

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Польша закупила почти 100 AH-64E Apache почти 100 AH-64E Apache

Заключенный Польшей контракт стал рекордным для страны. Поскольку, как отметили в Defense Express, даже 180 корейских танков K2 и 212 САУ K9 обошлись им в 5,7 миллиарда долларов, а закупленные в январе 2020 года 32 истребителя F-35A – 4,6 миллиарда долларов.

Поэтому впечатляющей суммой в размере 10 миллиардов долларов Польша сделала большой "скачок" в вопросе армейской авиации, которая сейчас представлена устаревшими Ми-24 и вообще в боеспособности собственных сухопутных сил. Однако соответствующий результат сделанного "скачка" станет заметным только через 4 года.

Так, поставки ударных вертолетов AH-64E Apache в Польшу начнется не ранее 2028 года и продлится до 2032 года. К этому времени Варшаве нужно подготовить минимум 400 летчиков (по два экипажа на одну машину), подготовить техников и всю инфраструктуру, о чем напоминает Defense24. В этом польском издании также отметили, что стоимость эксплуатации Apache – в целом около 2 миллиардов злотых в год, то есть около 513 миллионов долларов ежегодных расходов, или 5,5 миллиона долларов на одну машину ежегодно.

В Defense Express отметили, что обычно цена закупки вооружения составляет лишь около 30% от всех расходов полного цикла эксплуатации.

"Именно поэтому Польша по компенсационным соглашениям получила возможность частично самостоятельно обслуживать и ремонтировать эти вертолеты. В частности РЛС, систему управления огнем и двигатели. То есть часть денег хотя бы останется в стране", – говорится в материале.

Там также обратили внимание на интересную деталь. В частности, интересно, что стоимость финальной сделки отличается от объявленной в разрешении на продажу. Разница составляет 2 миллиарда долларов.

Так, в августе прошлого года Агентство военного сотрудничества минобороны США (DSCA) согласовало продажу 96 AH-64E Apache за 12 миллиардов долларов, но в разрешении также фигурировало весомое количество вооружения. Например, почти 2 тысячи ракет Hellfire и полтысячи AGM-179A (JAGM), а еще 7,6 тысяч блоков APKWS. Но, как указали в Defense Express, входит ли в твердый контракт весь согласованный к продаже перечень вооружения пока неизвестно.

Поэтому, этот польский контракт на AH-64E Apache для Украины является достаточно показательным, ведь он является следствием программы Kruk с целью замены советский Ми-24.

"Кстати конкурентом Apache в Польше был AH-1Z Viper. И потребность аналогичной замены советских ударных вертолетов крайне актуальна и для ВСУ", –пишут в издании.

Собственно, именно поэтому, сроки согласования в 2 года и срок выполнения контракта в 8 лет, говорят о том, что вопрос, "на чем будет летать украинская армейская авиация в 2034 году", надо прорабатывать уже сейчас.

"Или смотреть на бюджетные и компромиссные альтернативы, например, на H145M от Airbus, который выбрал Бундесвер, или Bell 407M, который предлагается Украине, или любой другой результат конверсии гражданского вертолета в легкий ударный", – добавили в Defense Express.