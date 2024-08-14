Практично 2-річні переговори і бюрократичні процедури щодо закупівлі Польщею у США одразу 96 ударних вертольотів AH-64E Apache були успішно завершені. Так, у вівторок, 13 серпня, польське оборонне відомство офіційно повідомило, що був підписаний контракт із ціною у 40 мільярдів злотих, близько 10 мільярдів доларів.

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Польща закупила майже 100 AH-64E Apache

Укладений Польщею контракт став рекордним для країни. Оскільки, як зазначили в Defense Express, навіть 180 корейських танків K2 та 212 САУ K9 обійшлись їм у 5,7 мільярда доларів, а закуплені у січні 2020 року 32 винищувачі F-35A – 4,6 мільярда доларів.

Тож вражаючою сумою у розмірі 10 мільярдів доларів Польща зробила великий "стрибок" у питанні армійської авіації, яка зараз представлена застарілими Ми-24 та загалом у боєздатності власних сухопутних сил. Однак відповідний результат зробленого "стрибка" стане помітним лише через 4 роки.

Так, постачання ударних вертольотів AH-64E Apache до Польщі розпочнеться не раніше 2028 року і триватиме до 2032 року. До цього часу Варшаві потрібно підготувати мінімум 400 льотчиків (по два екіпажі на одну машину), підготувати техніків та всю інфраструктуру, про що нагадує Defense24. У цьому польському виданні також зазначили, що вартість експлуатації Apache – загалом близько 2 мільярдів злотих на рік, тобто близько 513 мільйонів доларів щорічних витрат, або 5,5 мільйона доларів на одну машину щорічно.

У Defense Express зазначили, що зазвичай ціна закупівлі озброєння складає лише близько 30% від всіх витрат повного циклу експлуатації.

"Саме тому Польща за компенсаційними угодами отримала можливість частково самостійно обслуговувати та ремонтувати ці вертольоти. Зокрема РЛС, систему управління вогнем та двигуни. Тобто частина грошей хоча б залишиться в країні", – ідеться в матеріалі.

Там також звернули увагу на цікаву деталь. Зокрема, цікаво, що вартість фінальної угоди відрізняється від оголошеної у дозволі на продаж. Різниця складає 2 мільярди доларів.

Так, у серпні минулого року Агенція військового співробітництва міноборони США (DSCA) погодила продаж 96 AH-64E Apache за 12 мільярдів доларів, але у дозволі також фігурувала вагома кількість озброєння. Наприклад, майже 2 тисячі ракет Hellfire та півтисячі AGM-179A (JAGM), а ще 7,6 тисячі блоків APKWS. Але, як вказали у Defense Express, чи входить у твердий контракт весь погоджений до продажу перелік озброєння наразі невідомо.

Відтак, цей польський контракт на AH-64E Apache для України є досить показовим, адже він є наслідком програми Kruk з метою заміни радянський Ми-24.

"До речі конкурентом Apache у Польщі був AH-1Z Viper. І потреба аналогічної заміни радянських ударних вертольотів вкрай актуальна і для ЗСУ", –пишуть у виданні.

Власне, саме тому, строки погодження у 2 роки та термін виконання контракту у 8 років, говорять про те, що питання, "на чому буде літати українська армійська авіація у 2034 році", треба опрацьовувати вже зараз.

"Або дивитись на бюджетні і компромісні альтернативи, наприклад, на H145M від Airbus, який обрав Бундесвер, чи Bell 407M, який пропонується Україні, або будь-який інший результат конверсії цивільного вертольота в легкий ударний", – додали у Defense Express.