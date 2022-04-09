Польша замораживает отношения с Венгрией из-за позиции Орбана по поводу трагедии в Буче

Польское правительство замораживает свои отношения с Венгрией. Вице-премьер страны Ярослав Качиньский посоветовал премьеру Венгрии Виктору Орбану сходить к офтальмологу, если тот не видит зверств россиян в Буче.

Ярослав Качиньский подверг жесткой критике Виктора Орбана, который отказался осудить Россию за ее зверства на Киевщине, в частности в Буче. Лидер правящей партии Польши подчеркнул, что действия венгерского премьера могут иметь серьезные последствия для отношений Польши и Венгрии.

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Возобновление отношений возможно только после смены позиции Орбана

Ярослав Качиньский подчеркнул, что Польша возобновит свои отношения с Венгрией только тогда, когда Виктор Орбан изменит свою позицию по действиям России. Кроме того, лидер правящей партии Польши посоветовал главе венгерского правительства сходить к офтальмологу.

Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу. Возобновление отношений возможно только после изменения оценок войны в Украине,

– заявил Качиньский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне в интервью заявил, что один из лидеров ЕС просил доказательств правдивости случившегося в Буче. По данным источников 24 канала, это был Виктор Орбан.

Премьер Венгрии известен своей странной позицией по поводу войны в Украине – страна выступает против санкций на российские нефть и газ, запрещает своей территорией перевозить оружие для нашего государства. После победы на выборах Виктор Орбан заявил, что одним из его "оппонентов" был президент Владимир Зеленский, за что его раскритиковал украинский МИД,

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