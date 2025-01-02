Однако, по словам временно поверенного в делах Польши в Украине Петра Лукасевича, это сотрудничество стараются не разглашать из соображений безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

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Что известно о польско-украинском сотрудничестве

Отвечая на вопрос о создании Украиной и Польшей предприятий военного плана, Лукасевич сообщил, что сотрудничество в этом направлении уже существует. Оно включает производство дронов, ремонт танков и развитие в сфере высоких технологий.

Дипломат также подтвердил, что на территории Польши построили завод украинского оборонно-промышленного комплекса. Однако отказался рассказывать какие-либо детали по этому поводу.

Некоторые страны, декларирующие такое сотрудничество, как вот построение завода по производству военной техники, географически расположены далеко от России. И поскольку им ничего не угрожает, то они могут об этом говорить. Мы же совсем рядом, и поэтому не говорим об этом,

– говорит Лукасевич.

Отметим, что Польша будет голосовать в Совете ЕС в течение первого полугодия 2025 года. Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, чего следует ожидать нашему государству.