Будут возвращать откуда прибыли: Польша запрещает въезд авто с российскими номерами

С 17 сентября в Польше начнет действовать запрет на въезд автомобилей, имеющих российское происхождение. Признаком этого является регистрация транспортного средства в стране-террористке.

Следует отметить, что кроме запрета на пересечение границы на собственном автомобиле, граждане страны-агрессора не могут провозить и некоторые личные вещи. Это будет расцениваться как запретный импорт.

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Новые ограничения Польши

С 17 сентября Польша запрещает покупку, импорт или экспорт в ЕС автомобилей, происходящих из России. Это касается легковых, грузовых и гоночных автомобилей, зарегистрированных в стране-агрессоре. Запрет распространяется на транспортные средства, предназначенные преимущественно для перевозки 10 человек.

Транспортные средства с российскими номерными знаками прямо на границе будут возвращать назад. Это будет происходить независимо от того, будет ли из России заезжать авто или из другой страны. Запрет распространяется даже на иностранцев, управляющих автомобилем с российской регистрацией.

Причиной принятого решения является ужесточение санкции согласно распоряжению Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года. Оно касается ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине.

Польша не первая ввела запрет

Латвия, Литва и Эстония накануне также запретили въезд автомобилей с российскими номерами. Соответствующие санкции вступили в действие еще 12 – 13 сентября. Страны приняли такое решение по рекомендации Европейского Союза.

Власти Эстонии рассказали, если россиянин прибудет на пограничный пункт с автомобилем с регистрацией в стране-агрессоре, то он должен либо вернуться назад, либо оставить авто и пересечь границу пешком.

Как граничащей с Россией стране, Эстонии важно реализовать такие ограничения вместе со своими соседями. При совместном применении ограничения более эффективны и это дает возможность еще выше поднять цену агрессии для России,

– отметил глава МИД Эстонии.

Автомобили с российскими номерами могут свободно покинуть территорию Эстонии. Вопрос, что дальше делать с уже находящимися в стране транспортными средствами, будут решать.