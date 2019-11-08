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      Польша наградила героя-украинца своим гражданством: что он сделал

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      Андрей Сыроватский вместе с семьей получил польское гражданство
      Андрей Сыроватский вместе с семьей получил польское гражданство / Gazeta Wyborcza

      Украинец Андрей Сыроватский получил польское гражданство за свой отважный поступок. Дело в том, что в июне этого года он отчаянно спасал пострадавших в аварии на трассе А6 вблизи польского Щецина.

      Там 9 июня произошло крупная авария с участием грузовика и 6 легковых автомобилей. Сыроватский как раз ехал той же дорогой в Норвегию. Он увидел момент аварии и то, как от столкновения вспыхнули автомобили с людьми. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

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      Украинец без раздумий бросился спасать людей из огня. Ему удалось вытащить двух женщин и двух детей. Благодаря Сыроватской они выжили. Герой вытащил также водителя фуры, впрочем, медики не успели ему помочь.

      Взял огнетушитель и пошел к автомобилю. Внутри были две женщины и двое детей. Женщины были пристегнуты ремнями безопасности, но все же удалось достать их через окно. К сожалению, не всех удалось спасти – не хватило времени и возможностей. Не считаю себя героем, просто спасал людей, потому что так надо было,
      – скромно рассказывает о своем отважном поступке мужчина.

      Кстати, в этой аварии погибли 6 человек, еще 16 получили различные травмы.


      Фото с места масштабной аварии в Польше/ pap.pl

      За этот поступок украинца еще раньше наградил местный совет польского воеводства. Семья Сыроватского получила в подарок недельный отдых на курорте в Польше. А уже теперь, чтобы отблагодарить героя, Польша предоставила Андрею, его жене, а также сыну и дочери, гражданство.

      Что еще известно об Андрее Сыроватском? Он вместе с семьей раньше жил в Черкассах. В Польшу уехал в 2016 году, на заработки. Впоследствии украинец забрал к себе жену с детьми. Они живут на западе страны, в городе Стшельце-Краеньске. Андрей работает водителем в одной из транспортных компаний, жена – в салоне красоты.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Аварии и ДТП Новости Польши Новости Украины
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