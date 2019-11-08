Польша наградила героя-украинца своим гражданством: что он сделал

Украинец Андрей Сыроватский получил польское гражданство за свой отважный поступок. Дело в том, что в июне этого года он отчаянно спасал пострадавших в аварии на трассе А6 вблизи польского Щецина.

Там 9 июня произошло крупная авария с участием грузовика и 6 легковых автомобилей. Сыроватский как раз ехал той же дорогой в Норвегию. Он увидел момент аварии и то, как от столкновения вспыхнули автомобили с людьми. Об этом пишет Gazeta Wyborcza .

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Украинец без раздумий бросился спасать людей из огня . Ему удалось вытащить двух женщин и двух детей. Благодаря Сыроватской они выжили. Герой вытащил также водителя фуры, впрочем, медики не успели ему помочь.

Взял огнетушитель и пошел к автомобилю. Внутри были две женщины и двое детей. Женщины были пристегнуты ремнями безопасности, но все же удалось достать их через окно. К сожалению, не всех удалось спасти – не хватило времени и возможностей. Не считаю себя героем, просто спасал людей, потому что так надо было,

– скромно рассказывает о своем отважном поступке мужчина.

Кстати, в этой аварии погибли 6 человек, еще 16 получили различные травмы.



Фото с места масштабной аварии в Польше/ pap.pl

За этот поступок украинца еще раньше наградил местный совет польского воеводства. Семья Сыроватского получила в подарок недельный отдых на курорте в Польше. А уже теперь, чтобы отблагодарить героя, Польша предоставила Андрею, его жене, а также сыну и дочери, гражданство.