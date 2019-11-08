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      Польща нагородила героя-українця своїм громадянством: що він зробив

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      Андрій Сироватський разом із сім'єю отримав польське громадянство
      Андрій Сироватський разом із сім'єю отримав польське громадянство / Gazeta Wyborcza

      Українець Андрій Сироватський отримав польське громадянство за свій відважний вчинок. Річ у тім, що у червні цього року він відчайдушно рятував постраждалих в автотрощі на трасі А6 поблизу польського Щеціна.

      Саме там 9 червня трапилась масштабна аварія за участю вантажівки та 6 легкових автомобілів. Сироватський саме їхав тією ж дорогою у Норвегію. Він побачив момент аварії та те, як від зіткнення спалахнули автомобілі з людьми. Про це пише Gazeta Wyborcza.

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      Українець без роздумів кинувся рятувати людей із полум’я. Йому вдалося витягнути двох жінок і двох дітей. Завдяки Сироватському вони вижили. Герой витягнув також водія фури, втім, медики не встигли йому допомогти.

      Узяв вогнегасник і пішов до автомобіля. Всередині були дві жінки й двоє дітей. Жінки були пристебнуті пасками безпеки, але все ж вдалось дістати їх через вікно. На жаль, не всіх вдалось урятувати – забракло часу і можливостей. Не вважаю себе героєм, просто рятував людей, бо так треба було,
      – скромно розповідає про свій відважний вчинок чоловік.

      До речі, у цій автотрощі загинули 6 людей, ще 16 отримали різні травми.


      Фото з місця масштабної аварії у Польщі/ pap.pl

      За цей вчинок українця ще раніше нагородила місцева рада польського воєводства. Сім’я Сироватського отримала в подарунок тижневий відпочинок на курорті в Польщі. А вже тепер, щоб віддячити герою, Польща надала Андрію, його дружині, а також сину і доньці, громадянство.

      Що ще відомо про Андрія Сироватського? Він разом із сім’єю раніше жив у Черкасах. В Польщу поїхав у 2016 році, на заробітки. Згодом українець забрав до себе дружину з дітьми. Вони живуть на заході країни, у містечку Стшельце-Краєнське. Андрій працює водієм в одній із транспортних компаній, дружина – у салоні краси.

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      7 листопада
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Польщі Аварії та ДТП
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