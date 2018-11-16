Польша не поддерживает попытки Венгрии блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО, – посол

В пятницу, 16 ноября, посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что не одобряет вынесение Венгрией двусторонних вопросов с Украиной на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках НАТО.

Об этом посол сообщил в своем комментарии изданию "Укринформ".

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Дипломат пояснил, что Польша поддерживает Украину на пути к перспективе членства в Европейском Союзе и в НАТО и не хочет, чтобы двусторонние вопросы государств выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества.

"Это не пожелание, а официальная позиция Польши", – добавил Пекло.

Ян Пекло возглавляет дипломатическую миссию в Украине с 2016 года

Напомним, в мае 2018 года венгерское правительство направило официальное обращение генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в отношении Украины. В нем говорилось о том, что Украина провалила реформирование и не способна выполнять свои базовые обязательства перед Альянсом.

Такое заявление Венгрии обусловлено реализацией закона об образовании, в который страна требует внести изменения и отложить до 2023 года. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, если украинская власть не учтет замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского союза и НАТО.