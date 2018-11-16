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      Польща не підтримує спроби Угорщини блокувати проведення Комісії Україна-НАТО, – польський посол

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      Посол Ян Пєкло
      Посол Ян Пєкло / mvs.gov.ua

      У п'ятницю, 16 листопада, посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що не схвалює винесення Угорщиною двосторонніх питань з Україною на глобальний рівень стратегічної співпраці в рамках НАТО.

      Про це посол повідомив у своєму коментарі виданню "Укрінформ".

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      Дипломат пояснив, що Польща підтримує Україну на шляху до перспективи членства в Європейському Союзі та в НАТО та не хоче, щоб двосторонні питання держав виходили на глобальний рівень стратегічної співпраці.

      "Це не побажання, а офіційна позиція Польщі", – додав Пєкло.

      Петро Порошенко та Ян Пєкло
      Ян Пєкло очолює дипломатичну місію в Україні з 2016 року

      Нагадаємо, у травні 2018 року угорський уряд надіслав офіційне звернення генсеку Північноатлантичного альянсу Єнсу Столтенбергу щодо України. У ньому йшлося про те, що Україна провалила реформування та не здатна виконувати свої базові зобов’язання перед Альянсом.

      Така заява Угорщини зумовлена реалізацією закону про освіту, до якого країна вимагає внести зміни та відкласти до 2023 року. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

       

      Теги: Новини України Новини Польщі Угорщина НАТО
      Джерело: 24 Канал
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