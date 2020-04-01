Польша помогла вернуть домой украинцев из пяти стран
В рамках акции "Полет домой" польская авиакомпания LOT помогла вернуться домой 64 украинцев. Рейсы осуществили из пяти стран мира.
Украинцы прибыли самолетами LOT из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу и Мексики. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в твиттере.
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Как сообщили украинцы, которые вернулись благодаря акции "Полет домой", путешествие было нелегким. Спецрейс авиакомпании LOT летел по маршруту Лима (Перу) – Канкун (Мексика) – Варшава (Польша). Из Варшавы в Киев транспорт организовывали украинские дипломаты, ведь авиарейсов уже не было. Работники украинского посольства в Польше обеспечили питание для путешественников. Каждый из тех, кто пересек границу Украины, подписал обязательство о самоизоляции. По состоянию на 1 апреля все дома.
Отметим, украинским дипломатам удалось вернуть уже почти 145 тысяч человек.
Для тех, кто остался за границей, в МИД создадут спецканалы связи "Защита", которые будут доступны в соцсетях и обеспечат коммуникацию с украинскими посольствами и консульствами.
В рамках программы "Защита" МИД будет помогать украинцам за границей:
- решать вопрос просроченных документов на пребывание в другой стране;
- сотрудничать с правоохранительными органами страны пребывания для защиты законных интересов граждан;
- информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны;
- консультировать по решению бытовых вопросов и охраны;
- обсуждать с местной властью и бизнесом, которые готовы помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах тех граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства.
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