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      Польша помогла вернуть домой украинцев из пяти стран

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      Рейсы осуществила авиакомпания LOT / Tripway.com

      В рамках акции "Полет домой" польская авиакомпания LOT помогла вернуться домой 64 украинцев. Рейсы осуществили из пяти стран мира.

      Украинцы прибыли самолетами LOT из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу и Мексики. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в твиттере.

      К теме В SkyUp рассказали, сколько вернули людей в Украину во время карантина

      Как сообщили украинцы, которые вернулись благодаря акции "Полет домой", путешествие было нелегким. Спецрейс авиакомпании LOT летел по маршруту Лима (Перу) – Канкун (Мексика) – Варшава (Польша). Из Варшавы в Киев транспорт организовывали украинские дипломаты, ведь авиарейсов уже не было. Работники украинского посольства в Польше обеспечили питание для путешественников. Каждый из тех, кто пересек границу Украины, подписал обязательство о самоизоляции. По состоянию на 1 апреля все дома.

      Отметим, украинским дипломатам удалось вернуть уже почти 145 тысяч человек.

      Для тех, кто остался за границей, в МИД создадут спецканалы связи "Защита", которые будут доступны в соцсетях и обеспечат коммуникацию с украинскими посольствами и консульствами.

      В рамках программы "Защита" МИД будет помогать украинцам за границей:

      • решать вопрос просроченных документов на пребывание в другой стране;
      • сотрудничать с правоохранительными органами страны пребывания для защиты законных интересов граждан;
      • информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны;
      • консультировать по решению бытовых вопросов и охраны;
      • обсуждать с местной властью и бизнесом, которые готовы помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах тех граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины МИД Украины авиация Новости Польши
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