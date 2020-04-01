12:02
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Польща допомогла повернути додому українців з п'яти країн

      - Читать новость на русском
      Рейси здійснила авіакомпанія LOT / Tripway.com

      У рамках акції "Політ додому" польська авіакомпанія LOT допомогла повернутись додому 64 українцям. Рейси здійснили з п'яти країн світу.

      Українці прибули літаками LOT з Бразилії, Алжиру, Куби, Перу та Мексики. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у твітері.

      До теми У SkyUp розповіли, скільки повернули людей в Україну під час карантину

      Як повідомили українці, що повернулись завдяки акції "Політ додому", подорож була нелегкою. Спецрейс авіакомпанії LOT летів за маршрутом Ліма (Перу) – Канкун (Мексика) – Варшава (Польща). З Варшави до Києва транспорт організовували українські дипломати, адже авіарейсів уже не було. Працівники українського посольства в Польщі забезпечили харчування для мандрівників. Кожен з тих, хто перетнув кордон України, підписав зобов'язання про самоізоляцію. Станом на 1 квітня усі вдома.

      Зазначимо, українським дипломатам вдалося повернути вже майже 145 тисяч людей.

      Для тих, хто залишився за кордоном, у МЗС створять спецканали зв'язку "Захист", які будуть доступні у соцмережах і забезпечать комунікацію з українськими посольствами та консульствами.

      В рамках програми "Захист" МЗС допомагатиме українцям за кордоном:

      • вирішувати питання протермінованих документів на перебування в іноземній країні;
      • співпрацювати з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян;
      • інформувати про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн;
      • консультувати щодо вирішення побутових питань та охорони вашого;
      • опрацьовувати з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях тих громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 авіація МЗС України Новини Польщі
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 08:30 Курс валют на 1 квітня: долар та євро впали у ціні
      Новини України 6740
      сьогодні , 10:12 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
      Лікування 21827
      сьогодні , 09:28 На Хмельниччині чоловік возив труну, закликаючи дотримуватися карантину: чим це закінчилося
      Новини України 1967
      сьогодні , 06:00 Що зміниться у квітні: надбавки до пенсій, 2 етап медреформи, карантин і податкові канікули
      Новини України 12265
      сьогодні , 08:29 Від COVID-19 у США можуть померти до 240 тисяч осіб, – Білий дім
      Новини світу 4100
      сьогодні , 10:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: сюжет і трейлер 3 і 4 серій
      Кіно 9653
      сьогодні , 11:47 У 2020 році на Донбасі загинули 43 військових: поіменний список
      Новини України 31244
      сьогодні , 10:11 Україна може повернутися до нормального життя щонайшвидше 15 травня , – Аваков
      Новини України 13622
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Контратака на COVID-19: як Україна може виграти час та зберегти життя людей
      Павло Ковтонюк
      сьогодні , 05:00 Новини про коронавірус 31 березня: у світі понад 850 000 випадків, карантин можуть продовжити
      Соломія Ніколайчук
      31 березня , 18:48 У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук