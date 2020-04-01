Польща допомогла повернути додому українців з п'яти країн

У рамках акції "Політ додому" польська авіакомпанія LOT допомогла повернутись додому 64 українцям. Рейси здійснили з п'яти країн світу.

Українці прибули літаками LOT з Бразилії, Алжиру, Куби, Перу та Мексики. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у твітері.

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Як повідомили українці, що повернулись завдяки акції "Політ додому", подорож була нелегкою. Спецрейс авіакомпанії LOT летів за маршрутом Ліма (Перу) – Канкун (Мексика) – Варшава (Польща). З Варшави до Києва транспорт організовували українські дипломати, адже авіарейсів уже не було. Працівники українського посольства в Польщі забезпечили харчування для мандрівників. Кожен з тих, хто перетнув кордон України, підписав зобов'язання про самоізоляцію. Станом на 1 квітня усі вдома.

Зазначимо, українським дипломатам вдалося повернути вже майже 145 тисяч людей.

Для тих, хто залишився за кордоном, у МЗС створять спецканали зв'язку "Захист", які будуть доступні у соцмережах і забезпечать комунікацію з українськими посольствами та консульствами.



В рамках програми "Захист" МЗС допомагатиме українцям за кордоном: