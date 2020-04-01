Польща допомогла повернути додому українців з п'яти країн
У рамках акції "Політ додому" польська авіакомпанія LOT допомогла повернутись додому 64 українцям. Рейси здійснили з п'яти країн світу.
Українці прибули літаками LOT з Бразилії, Алжиру, Куби, Перу та Мексики. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у твітері.
До теми У SkyUp розповіли, скільки повернули людей в Україну під час карантину
Як повідомили українці, що повернулись завдяки акції "Політ додому", подорож була нелегкою. Спецрейс авіакомпанії LOT летів за маршрутом Ліма (Перу) – Канкун (Мексика) – Варшава (Польща). З Варшави до Києва транспорт організовували українські дипломати, адже авіарейсів уже не було. Працівники українського посольства в Польщі забезпечили харчування для мандрівників. Кожен з тих, хто перетнув кордон України, підписав зобов'язання про самоізоляцію. Станом на 1 квітня усі вдома.
Зазначимо, українським дипломатам вдалося повернути вже майже 145 тисяч людей.
Для тих, хто залишився за кордоном, у МЗС створять спецканали зв'язку "Захист", які будуть доступні у соцмережах і забезпечать комунікацію з українськими посольствами та консульствами.
В рамках програми "Захист" МЗС допомагатиме українцям за кордоном:
- вирішувати питання протермінованих документів на перебування в іноземній країні;
- співпрацювати з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян;
- інформувати про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн;
- консультувати щодо вирішення побутових питань та охорони вашого;
- опрацьовувати з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях тих громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання.
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