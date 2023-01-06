В Польше загадочно умерли отец и его 3-летняя дочь

Недалеко от города Билгорай в Польше нашли мертвыми 37-летнего мужчину и его 3-летнюю дочь. Это произошло 4 января.

Причина смерти отца и ребенка пока неизвестна. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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В Польше нашли мертвыми отца и его 3-летнюю дочь

Как стало известно, мужчина и его дочь утром 4 января уехали из дома. Их долго не было, поэтому родственники обратились в полицию.

Через несколько часов возле леса нашли тела мужчины и девочки. Они лежали вблизи автомобиля.

Как отметила спикер полиции в Люблине Йоанна Климек, к поискам были привлечены полицейские, пожарные государственной и добровольной пожарных дружин, которые имели дрон с тепловизором и квадроциклы.

Что стало причиной загадочной смерти мужчины и его дочери – неизвестно. Отмечается, что у полиции не было сообщений о насилии в семье.



Полиция устанавливает причину смерти / фото OSP Dereźnia

В Польше водитель-украинец погиб под колесами своего автобуса

25 декабря в Польше автобус насмерть переехал 55-летнего водителя. Как стало известно, водитель пассажирского автобуса пытался заменить колесо в транспортном средстве. Внезапно автобус тронулся и раздавил мужчину. Украинец от полученных травм скончался.

Отмечается, что автобус с пассажирами направлялся в Украину.