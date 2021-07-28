Инцидент произошел в центральной части Польши – в селе Неджев Второй в Лодзинском воеводстве. Дети возвращались домой из лагеря.

Заметьте С грузовиком столкнулся автобус с львовянами, которые возвращались с Крестного хода в Киеве

Детали ДТП

  • В селе Неджев водитель автобуса въехал в заднюю часть полуприцепа грузовика.
  • В результате инцидента пострадали 12 детей и водитель. К счастью, их травмы не слишком серьезные.
  • Школьников (в возрасте от 12 до 16 лет) осматривают медики.
  • На место происшествия прибыли 6 пожарных команд.
  • Движение по автостраде А1 в направлении Лодзи временно перекрыли.
  • За школьниками приехал другой автобус. Он доставил детей в ближайшую школу.

Автобус со школьниками попал в ДТП / RMF24

ДТП в Польше с украинцами

  • В Лодзинском воеводстве 24 июля произошло жуткое ДТП: столкнулись Nissan и микроавтобус Volkswagen Transporter.
  • Травмы получили 10 человек: 7 из них – украинцы.
  • Пострадавших геликопетром доставляли в медучреждения. К сожалению, 2 украинцам выжить не удалось.
  • Советник посольства Украины в Польше Олег Куц заявил, что "дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ГКУ в Кракове, Департамента консульской службы МИД Украины".