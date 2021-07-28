Инцидент произошел в центральной части Польши – в селе Неджев Второй в Лодзинском воеводстве. Дети возвращались домой из лагеря.

Заметьте С грузовиком столкнулся автобус с львовянами, которые возвращались с Крестного хода в Киеве

Детали ДТП

В селе Неджев водитель автобуса въехал в заднюю часть полуприцепа грузовика.

В результате инцидента пострадали 12 детей и водитель. К счастью, их травмы не слишком серьезные.

Школьников (в возрасте от 12 до 16 лет) осматривают медики.

На место происшествия прибыли 6 пожарных команд.

Движение по автостраде А1 в направлении Лодзи временно перекрыли.

За школьниками приехал другой автобус. Он доставил детей в ближайшую школу.

Автобус со школьниками попал в ДТП / RMF24

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