Інцидент стався у центральній частині Польщі – у селі Неджев Другий у Лодзькому воєводству. Діти поверталися додому з табору.

Зауважте З вантажівкою зіткнувся автобус із львів'янами, які повертались з Хресної ходи в Києві

Деталі ДТП

  • У селі Неджев водій автобуса в'їхав у задню частину напівпричепа тягача.
  • Внаслідок інциденту постраждали 12 дітей та водій. На щастя, їхні травми не є надто серйозними.
  • Школярів (віком віком від 12 до 16 років) оглядають медики.
  • На місце події прибули 6 пожежних команд.
  • Рух автострадою А1 у напрямку до Лодзі тимчасово перекрили.
  • За школярами приїхав інший автобус. Він доправив дітей до найближчої школи.

Автобус зі школярами потрапив у ДТП / RMF24

ДТП у Польщі з українцями

  • У Лодзькому воєводстві 24 липня сталася моторошна ДТП: зіткнулися Nissan та мікроавтобус Volkswagen Transporter.
  • Травми отримали 10 людей: 7 з них – українці.
  • Постраждалих гелікопетром доправляли у медзаклади. На жаль, 2 українцям вижити не вдалося.
  • Радник посольства України в Польщі Олег Куць заявив, що "справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України".