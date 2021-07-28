Інцидент стався у центральній частині Польщі – у селі Неджев Другий у Лодзькому воєводству. Діти поверталися додому з табору.

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Деталі ДТП

У селі Неджев водій автобуса в'їхав у задню частину напівпричепа тягача.

Внаслідок інциденту постраждали 12 дітей та водій. На щастя, їхні травми не є надто серйозними.

Школярів (віком віком від 12 до 16 років) оглядають медики.

На місце події прибули 6 пожежних команд.

Рух автострадою А1 у напрямку до Лодзі тимчасово перекрили.

За школярами приїхав інший автобус. Він доправив дітей до найближчої школи.

Автобус зі школярами потрапив у ДТП / RMF24

ДТП у Польщі з українцями