В Польше автобус с детьми влетел в военную машину: пятеро пострадавших

Автобус с детьми въехал в военный автомобиль. В автобусе ехало 7 детей в возрасте от 11 до 15 лет. Большинство из них пострадали.

Авария произошла 5 июля на пути между Зеленой Гурой и городом Новая Суль, что в Польше. Предварительно известно, что травмы получили 5 детей.

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Автобус с детьми въехал в авто

В автобусе ехало 8 человек – 7 детей и один взрослый. Все дети в возрасте от 11 до 15 лет.

Предварительно известно, что транспорт с детьми въехал в машину, которая была последней в колонне военной техники. На момент аварии военная машина стояла на обочине.

Травмировались 5 детей

В результате столкновения пострадали 5 детей. Тяжелее всего травмирована 12-летняя девочка – она была без сознания. Ребенка вертолетом доставили в больницу. Другим 4 детям медики оказали первую помощь на месте аварии и направили их в больницу для обследования.

Пострадавшую 12-летнюю девочку вертолетом доставили в больницу / Фото RMF24

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