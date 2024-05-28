Инцидент произошел вечером в понедельник, 27 мая, когда колонна президента Анджея Дуды возвращалась с визита в Великопольское воеводство.

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Пьяный мужчина бросил петарду

Кортеж Дуды перед 21:00 по местному времени проезжал через село Кшевата в Кольском повете. Именно тогда мужчина бросил петарду в сторону президентской колонны.

По неофициальной информации польских журналистов, взрыв почувствовали также в автомобилях, которые направлялись в Варшаву.

Сотрудники Госохраны сообщили о происшествии местной полиции, которая вскоре задержала злоумышленника,

– говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что петарду бросил 39-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в вытрезвитель.

Журналисты добавили, что, по словам мужчины, петардой он "хотел напугать птиц". Стоит отметить, что поступок мужчины не нанес никакого вреда.

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