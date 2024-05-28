Інцидент стався ввечері в понеділок, 27 травня, коли колона президента Анджея Дуди поверталася з візиту до Великопольського воєводства.

Читайте також Дуда відповів, чи зможе Польща передати Україні систему Patriot

П'яний чоловік кинув петарду

Кортеж Дуди перед 21:00 за місцевим часом проїжджав через село Кшевата в Кольському повіті. Саме тоді чоловік кинув петарду в бік президентської колони.

За неофіційною інформацією польських журналістів, вибух відчули також в автомобілях, які прямували до Варшави.

Співробітники Держохорони повідомили про подію місцевій поліції, яка невдовзі затримала зловмисника,

– йдеться у повідомленні.

Згодом з'ясувалося, що петарду кинув 39-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його помістили у витверезник.

Журналісти додали, що, за словами чоловіка, петардою він "хотів налякати птахів". Варто зазначити, що вчинок чоловіка не завдав жодної шкоди.

У Словаччині вчинили замах на прем'єр-міністра Фіцо