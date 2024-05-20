Про це заявив міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток. Він наголосив, що 71-річний нападник не міг видалити профіль у Facebook, оскільки його відразу затримали.
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У нападника на Фіцо можуть бути спільники
У поліції розглядають версію, що 71-річний Юрай Цинтула мав спільників щодо замаху на Фіцо. Зокрема, через 2 години після спроби замаху на прем'єра у фейсбуці видалили його обліковий запис, а також почистили всю історію повідомлень. У поліції наголошують, що дружина нападника, ймовірно, цього зробити не могла, тому слідство перевіряє теорію про спільників.
Існує версія, що зловмисник був у певній групі людей, які, можливо, жартували щодо цього злочину і підтримували один одного,
– заявив міністр.
Міністр оборони Роберт Каліняк зазначив, що не виключено, що нападник спілкувався про вбивство з кимось зі свого оточення. За його словами, більш реалістичною є версія, що він діяв не один. Водночас Матуш Шутай Ешток спростував інформацію, що спільниками стрільця могли бути чоловік та жінка, котрі стояли поруч біля огорожі.
Замах на Фіцо: головне
- У Гандлові 15 травня після засідання уряду напали на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Невідомий чоловік кілька разів вистрелив у політика й завдав серйозних поранень.
- У ЗМІ була різна інформація щодо стану пораненого Фіцо. Спочатку в ЗМІ повідомляли, що життю прем'єра буцімто нічого не загрожує, однак згодом ці повідомлення видалили. Пізніше стало відомо, що Фіцо переніс кілька складних операцій. Наразі стан прем'єра Словаччини важкий, але стабільний.
- Нападник Юрай Цинтула заявив, що влаштував стрілянину, оскільки не згоден з політикою уряду. Варто зауважити, що нападник – відомий словацький письменник та один із засновників літературного клубу DÚHA. Проте окрім літературної діяльності він був активістом ліберальної партії Словаччини.
- 71-річного нападника затримали відразу після стрілянини. Цинтулі загрожує довічне позбавлення волі.