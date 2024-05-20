Об этом заявил министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. Он отметил, что 71-летний нападающий не мог удалить профиль в Facebook, поскольку его сразу задержали.

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У нападавшего на Фицо могут быть сообщники

В полиции рассматривают версию, что 71-летний Юрай Цинтула имел сообщников по покушению на Фицо. В частности, через 2 часа после попытки покушения на премьера в фейсбуке удалили его учетную запись, а также почистили всю историю сообщений. В полиции отмечают, что жена нападающего, вероятно, этого сделать не могла, поэтому следствие проверяет теорию о сообщниках.

Существует версия, что злоумышленник был в определенной группе людей, которые, возможно, шутили по этому преступлению и поддерживали друг друга,

– заявил министр.

Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что не исключено, что нападающий общался об убийстве с кем-то из своего окружения. По его словам, более реалистичной является версия, что он действовал не один. В то же время Матуш Шутай Эшток опроверг информацию, что сообщниками стрелка могли быть мужчина и женщина, которые стояли рядом у ограждения.

Покушение на Фицо: главное