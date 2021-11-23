В Польше группа из 50 мигрантов пыталась прорвать границу

В течение суток 22 ноября белорусские мигранты более 170 раз пытались незаконно перейти границу с Польшей. В частности, одну из попыток осуществила группа из 50 человек.

Пресс-служба польских пограничников сообщила, что это произошло в районе села Беловежа. Мигранты были агрессивно настроены.

Заметьте Пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атак на границу с Польшей

На секции границы в районе села Беловежа 50 агрессивных иностранцев попытались прорваться через границу,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Польше приняли решение о выдворении более 60 мигрантов, которым удалось попасть на территорию страны.

Мигранты возвращаются домой

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун сообщил, что мигранты возвращаются домой.

В частности, 22 ноября из Минска вылетели 118 человек.

Также 23 ноября планируют осуществить еще один рейс. Люди, которые изъявили желание вернуться домой, сейчас находятся на территории Национального аэропорта Минск. Они прошли уже все таможенные и пограничные процедуры.

Ряд стран организует эвакуационные рейсы для своих граждан, которые находятся в Беларуси. В частности, речь идет об Ираке и Сирии.

Публикация Straż Graniczna:

Wczoraj tj.22.11 na gr. Flag of PolandFlag of Belarusodnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę.