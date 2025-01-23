В Варшаве пассажиры избили белорусского водителя, потому что подумали, что он из Украины, – СМИ

В Варшаве 3 января пассажиры избили таксиста из Беларуси и назвали его "украинской свиньей". Проблемы с двумя парнями и двумя девушками, которых мужчина подвозил, начались еще с первых минут поездки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на белорусское издание Most. По факту нападения белорус обратился в полицию.

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Напали на белоруса, потому что подумали, что он украинец

Как рассказал белорусский таксист Василий (СМИ изменили имя), на него напали во время поездки, что длилась несколько минут. Мужчина забыл польское слово и сказал его на родном языке. Это возмутило поляков, они подумали, что водитель – украинец. Поэтому молодые люди начали агрессивно к нему относиться и желали "погибнуть на войне".

Все началось с того, что девушка на переднем сиденье спросила разрешения покурить электронную сигарету в авто. Василий разрешил при условии, что она откроет окно. Несколько минут все было спокойно, но в какой-то момент другой пассажир захотел подключить в машине свою музыку. Таксист запретил это делать, ведь сказал, что это будет отвлекать его.

Конфликт из-за языка

К слову, девушка хотела дальше курить, но уже с закрытым окном. Василий пытался объяснить, что это опасно, ведь электронная сигарета так же вредна, как и обычная.

Мужчина хотел сказать, что смотрел передачу на эту тему, но забыл, как будет "программа" на польском, и использовал русское слово. Так компания поняла, что он из другой страны. Молодые люди спрашивали, или он из Украины,

– пишет медиа.

Василий отрицал свою причастность к Украине, но пассажиры, видимо, подумали, что он не хочет признаваться. Они начали задавать вопросы, "почему он не на войне".

Василий не стал объяснять полякам, откуда он, и сказал, что это личная информация. Но все равно отмечал, что он не из Украины.

Пассажиры вели себя агрессивно

Мужчина рассказал, что большинство его клиентов ведут себя адекватно, но эта компания была исключением. Он хотел завершить поездку и высадить пассажиров.

Из-за того, что поездку уже оплатили, молодые люди возмутились, что их хотят высадить. Василий предложил им вернуть деньги с помощью жалобы.

Водитель не грубил пассажирам, в отличие от молодых людей, которые обзывали его "украинской свиньей". Зато грубо с Василием повели себя пассажиры. Одна девушка, выходя из машины, плюнула на водителя, а парень повредил машину.

Василий хотел вызвать полицию, потому что пассажиры повредили авто. Но не успел он набрать номер, как двери машины открылись и клиенты запустили ему в лицо газ. Когда водитель вышел из машины, его дважды ударили по голове.

Компания людей била Василия и дальше, все еще по голове. В это время телефон водителя записывал все, что происходило.

Мимо них проехал патруль, полицейские остановились. Увидев их, компания начала убегать. Василий позвонил в службу спасения, диспетчер отправила к нему карету скорой помощи и еще одну группу полицейских.

Из-за избиения у Василия поднялось давление. К счастью, врачи выяснили, что мужчина не получил серьезных травм.

Позже, используя записанное видео, мужчина обратился в полицию с заявлением.

Что говорит адвокат

Адвокат Дэвид Денерт отметил, что компанию можно привлечь к ответственности за дискриминацию. Согласно статье Уголовного кодекса, насилие или угрозы по национальному, расовому, политическому или религиозному признаку наказываются лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Однако адвокат добавил: трудно доказать, что нападение на таксиста было ксенофобским. Однако тогда такие действия поляков можно квалифицировать как посягательство на телесную неприкосновенность. Также пассажиры нанесли ущерб автомобилю Василия, что также является преступлением

Василий не требует сурового наказания, но хочет привлечь внимание к проблеме ксенофобии и безопасности таксистов, в частности, в Польше.

Напомним, в начале января поляк в Варшаве избил украинку. Сначала он сбил 27-летнюю Анну автомобилем, а затем напал на нее с кулаками. Тогда полиция не приняла заявление девушки, что вызвало возмущение у пользователей социальных сетей.