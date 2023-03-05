В Польше мужчина намеренно поджег кареты скорой, которые планировали отправить в Украину
Источник:TVN24
В Радлуве на юго-востоке Польши мужчина намеренно поджег кареты скорой помощи. Эти транспортные средства планировали передать Украине.
Инцидент произошел 4 марта. Одна машина скорой сгорела полностью, а другую – возможно, можно отремонтировать.
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В Польше мужчина поджег кареты скорой
Злоумышленник поджег транспортные средства на стоянке муниципального офиса. Как оказалось, 35-летний мужчина устроил все намеренно. Эти кареты скорой должны были отправить в Украину. Одна из них была предназначена для больницы в Харькове.
Отметим, что всего в Украину должны были доставить 10 автомобилей – шесть санитарных и четыре пикапа. Однако осталось только 4 кареты скорой помощи и 2 пикапа.
Кстати, другая часть транспорта – два грузовика с медицинским оборудованием – не пострадали и их все же отправили в Украину.
Карета скорой помощи, которую поджег мужчина / TVN24
Мужчина намеренно поджег кареты скорой помощи / TVN24
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