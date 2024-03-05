Объект мог прилететь на территорию Польши из российской Калининградской области. На это указывают кириллические надписи.

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"Неизвестные летающие объекты" падают в Польше

В Польше упал уже третий "неизвестный объект" за 48 часов, вероятно, это метеорологические шары. Во вторник, 5 марта, фрагмент воздушного шара был обнаружен вблизи города Кервик Варминско-Мазурского воеводства.

Как сообщает СМИ, метеорологический шар мог прилететь на территорию Польши из российского Калининграда, граничащего со страной на севере. Эта версия подтверждается тем, что на шаре обнаружили надписи кириллицей.

На место обнаружения шара прибыли соответствующие службы.

Падение метеорологических шаров в Польше: что известно