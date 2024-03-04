Как заявил польский министр, к ситуации с падением объекта на полпути падением объекта на севере Польши привлечены "полиция и все службы".

Читайте также Освобождение Польши от "нечестной конкуренции" с Украиной: Варшава говорит о тайных переговорах с ЕС

Ситуацией должны заниматься гражданские службы

Глава польского Минобороны считает, что ситуацией должны заниматься "гражданские службы, а не военные".

Из этой информации, которую я получил, кажется, что это, вероятнее всего, был метеорологический шар, который упал. Такие инциденты случаются, но к каждой такой информации мы подходим с осторожностью,

– пояснил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что службы государства "всегда будут служить для того, чтобы обезопасить и уточнить, какой объект упал".

В то же время представитель Варминско-Мазурской полиции Рафал Яцковский сообщил, что объект передадут для исследования военным.

Падение неизвестного объекта возле границы: что известно

В понедельник, 4 марта, в поле возле города Милаково на северо-востоке Польши, неподалеку от границы с Россией, упал неизвестный предмет. Все началось с того, что местный житель в Варминско-Мазурском воеводстве сообщил полиции о том, что во дворе возле его дома упало что-то непонятное.

Сначала появилась информация, что это был военный объект. Однако впоследствии польские СМИ отметили, что, вероятно, речь шла о воздушном шаре, который прилетел из Крулевецкой (Калининградской) области, а потребности в эвакуации жителей нет. Информацию о военном объекте опровергла и полиция соседнего города Оструда.

В полиции добавили, что правоохранители уже зафиксировали "много таких событий, связанных с метеорологическими шарами в области".

Это уже не первое падение воздушного шара в Польше

Прошлый подобный инцидент произошел 30 июня 2023 года также у границы с Калининградской областью. Тогда в милицию обратился один из жителей города Бранево и сообщил, что нашел объект, похожий на воздушный шар.

На место происшествия выехал патруль полицейских и передал объект военным. Министерство обороны Польши позже прокомментировало, что объект, по предварительным выводам, является метеозондом. В ведомстве также сообщили, что дело уже расследуют соответствующие службы.