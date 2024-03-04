Як заявив польський міністр, до ситуації з падінням об’єкта на півночі Польщі залучені "поліція і всі служби".

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Ситуацією мають займатися цивільні служби

Голова польського Міноборони вважає, що ситуацією мають займатись "цивільні служби, а не військові".

З цієї інформації, яку я отримав, здається, що це, найімовірніше, була метеорологічна куля, яка впала. Такі інциденти трапляються, але до кожної такої інформації ми підходимо з обережністю,

– пояснив він.

Косиняк-Камиш наголосив, що служби держави "завжди будуть служити для того, щоб убезпечити і уточнити, який об'єкт впав".

Водночас представник Вармінсько-Мазурської поліції Рафал Яцковський повідомив, що об’єкт передадуть для дослідження військовим.

Падіння невідомого об'єкту біля кордону: що відомо

У понеділок, 4 березня, у полі біля міста Мілаково на північному сході Польщі, неподалік від кордону з Росією, впав невідомий предмет. Все розпочалося з того, що місцевий житель у Вармінсько-Мазурському воєводстві повідомив поліції про те, що на подвір'ї біля його помешкання впало щось незрозуміле.

Спочатку з'явилася інформація, що це був військовий об'єкт. Проте згодом польські ЗМІ зазначили, що, ймовірно, йшлося про повітряну кулю, яка прилетіла з Крулевецької (Калінінградської) області, а потреби в евакуації мешканців немає. Інформацію про військовий об'єкт спростувала і поліція сусіднього міста Оструда.

У поліції додали, що правоохоронці вже зафіксували "багато таких подій, пов'язаних з метеорологічними кулями в області".

Це вже не перше падіння повітряної кулі у Польщі

Минулий подібний інцидент трапився 30 червня 2023 року також біля кордону з Калінінградською областю. Тоді до правоохоронців звернувся один з жителів міста Бранево й повідомив, що знайшов об'єкт, схожий на повітряну кулю.

На місце події виїхав патруль поліцейських та передав об'єкт військовим. Міністерство оборони Польщі пізніше прокоментувало, що об'єкт, за попередніми висновками, є метеозондом. У відомстві також повідомили, що справу вже розслідують відповідні служби.