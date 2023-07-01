Кулю знайшли 30 червня в польському місті Бранево. Про те, що трапилось, в подробицях розповіли в поліції.

Дивіться також Польща має намір розмістити у себе ядерну зброю у відповідь на загрозу з Білорусі

Подробиці інциденту

У Бранево, яке межує з Калінінградською областю Росії, стражі порядку помітили й вилучили об’єкт, подібний на повітряну кулю.

Поліція Вармінсько-Мазурського воєводства повідомила, що 30 червня близько до 12:00 червня до правоохоронців звернувся один з місцевих жителів й повідомив, що знайшов об'єкт, схожий на повітряну кулю. Патруль поліцейських виїхав на місце і підтвердив, що такий об'єкт там перебуває.

Речник поліції Рафал Яцковський повідомив, що його вже вилучили й передали військовим.

Міністерство оборони Польщі пізніше прокоментувало, що об'єкт, за попередніми висновками, є метеозондом.

Наразі справу розслідують відповідні служби,

– повідомили у міністерстві.

Зазначимо, що за останні 2 місяці у Польщі знайшли 2 невідомих повітряних кулі.

Попередні подібні випадки