Кулю знайшли 30 червня в польському місті Бранево. Про те, що трапилось, в подробицях розповіли в поліції.
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Подробиці інциденту
У Бранево, яке межує з Калінінградською областю Росії, стражі порядку помітили й вилучили об’єкт, подібний на повітряну кулю.
Поліція Вармінсько-Мазурського воєводства повідомила, що 30 червня близько до 12:00 червня до правоохоронців звернувся один з місцевих жителів й повідомив, що знайшов об'єкт, схожий на повітряну кулю. Патруль поліцейських виїхав на місце і підтвердив, що такий об'єкт там перебуває.
Речник поліції Рафал Яцковський повідомив, що його вже вилучили й передали військовим.
Міністерство оборони Польщі пізніше прокоментувало, що об'єкт, за попередніми висновками, є метеозондом.
Наразі справу розслідують відповідні служби,
– повідомили у міністерстві.
Зазначимо, що за останні 2 місяці у Польщі знайшли 2 невідомих повітряних кулі.
Попередні подібні випадки
- На початку червня в районі польського міста Калішки поблизу військової частини виявили рештки повітряної кулі. На ній зафіксували написи кирилицею. За попередніми даними, куля метеорологічна. Системи радіолокації не зафіксували жодних порушень повітряного простору Польщі. Проте версію, що об'єкт розвідувальний, теж також не відкидали.
- У травні в повітряному просторі Польщі зафіксували об'єкт, який прилетів з напрямку Білорусі. За інформацією COP, ймовірно, це була повітряна куля спостереження. Однак радіолокаційний зв'язок було втрачено, тож оперативний командир прийняв рішення знайти повітряний об'єкт. Пошуки тривали близько 3 тижнів.
- Також зазначимо, що наприкінці зими Росія активно випускала по Україні повітряні кулі, що заплутати наші сили ППО. Зокрема в один з таких днів, 14 лютого, Молдові довелось на майже півтори години закрити свій повітряний простір через об'єкт, який з'явився у небі над країною. Коли виявилось, що об'єкт безпечний, повітряний простір відкрили.