Шар был найден 30 июня в польском городе Бранево. О случившемся в подробностях рассказали в полиции.

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Подробности инцидента

В Бранево, граничащем с Калининградской областью России, стражи порядка заметили и изъяли объект, похожий на воздушный шар.

Полиция Варминско-Мазурского воеводства сообщила, что 30 июня около 12:00 июня к правоохранителям обратился один из местных жителей и сообщил, что нашел объект, похожий на воздушный шар. Патруль полицейских выехал на место и подтвердил, что такой объект там находится.

Спикер полиции Рафал Яцковский сообщил, что его уже изъяли и передали военным.

Министерство обороны Польши позже прокомментировало, что объект по предварительным выводам, является метеозондом.

В настоящее время дело расследуют соответствующие службы,

– сообщили в министерстве.

Отметим, что за последние 2 месяца в Польше обнаружили 2 неизвестных воздушных шара.

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