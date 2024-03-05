Об'єкт міг прилетіти на територію Польщі з російської Калінінградської області. На це вказують кириличні написи.

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"Невідомі літаючі об'єкти" падають у Польщі

У Польщі впав уже третій "невідомий об'єкт" за 48 годин, ймовірно, це метеорологічні кулі. У вівторок, 5 березня, фрагмент повітряної кулі було виявлено поблизу міста Кервік Вармінсько-Мазурського воєводства.

Як повідомляє ЗМІ, метеорологічна куля могла прилетіти на територію Польщі з російського Калінінграда, що межує з країною на півночі. Ця версія підтверджується тим, що на кулі виявили написи кирилицею.

На місце виявлення кулі прибули відповідні служби.

Падіння метеорологічних куль у Польщі: що відомо