В Польше нашли уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко

Уникальный документ времен украинского гетмана Петра Дорошенко (1665 – 1676) удалось найти в Польше. Он свидетельствует, что у Украины было стремление получить независимость по примеру Нидерландов.

Напомним, эта страна объявила независимость от Испании еще в 1581, но признали ее только после длительной войны в 1648. Очевидно, пример Нидерландов вдохновлял и деятелей Гетманщины.

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Важный документ эпохи Руины нашли в Польше

В Польше нашли уникальный документ, который свидетельствует о стремлении украинцев к независимости еще в эпоху Руины. Об этом написал в фейсбуке доктор наук Тарас Чухлиб.

Он рассказал, что в Варшаве в Главном архиве древних актов нашли оригинал документа 1671 года.

Из его содержания можно сделать вывод, что Украина хотела стать независимым европейским государством по примеру Нидерландов.

Документ написан на дипломатической латыни XVII века.

В апреле 1671 польский епископ Анджей Ольшовский писал канцлеру Михалу Пражмовскому, что представители гетманского правительства Петра Дорошенко "хотят сделать народ и край Русский отдельным и независимым по примеру Нидерландов",

– написал Тарас Чухлиб.

Он убежден, что такие источники не должны пылиться в архивах. О них следует писать в школьных учебниках.



Уникальный документ 1671 года / Фото Тараса Чухлиба



Отрывок, который свидетельствует о стремлении правительства Дорошенко к независимости / Фото Тараса Чухлиба

Петр Дорошенко – украинский гетман эпохи Руины после Хмельнитчины, который в сложных условиях иногда противостояния, а иногда и союзов с Речью Посполитой, Россией и Османской империей пытался объединить Правобережье и Левобережье Украины в единое государство.

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Полный текст сообщению Тараса Чухлиба в фейсбуке:

Историческое открытие – найден оригинал документа 1671 года, который утверждает, что Украина хотела независимости как Голландия.

В апреле 1671 польский епископ Анджей Ольшовский писал канцлеру Михалу Пражмовскому, что представители гетманского правительства Петра Дорошенко "хотят сделать Народ Русский и край Русский отдельным и независимым (udzielnie et indepenter) по примеру Голландии".

Архив главный актов древних в Варшаве (Польша). Нашел и донес до фейсбучного сообщества доктор наук Тарас Чухлиб.