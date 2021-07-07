В Польше обнародовали кадры падения вертолета с украинцами в озеро
7 июля 2021 , 22:01Читати новину українською
Источник:RMF24
В Польше обнародовали видео аварии с вертолетом, который 5 июля упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве. На борту находились 3 украинцев.
После аварии пилот и 2 пассажирки оказались в водах озера Талты. Пострадавших подобрали туристы, которые катались неподалеку на моторной лодке.
Заметьте Командир самолета Ан-225 Мрия объяснил, почему "сдуло" забор в Великобритании
Сейчас украинцев еще не допросили правоохранители. Все пострадавшие находятся в больнице. К счастью, их жизни ничего не угрожает.
По состоянию на 7 июля следователи устанавливают причины падения вертолета.
Детали инцидента
- Очевидцы рассказали, что незадолго до падения у вертолета начались проблемы с двигателем.
- Сначала вертолет начал опускаться, а затем упал в воду.
- Обломки вертолета обнаружили на глубине 13 метров.
- Кроме того, специалисты заявили, что из вертолета вытекает топливо. Это не представляет опасности, ведь оно быстро испаряется.
Что известно о пострадавших
- Одна из пассажирок получила травму позвоночника. Женщину госпитализировали в больницу в городе Гижицко.
- Кроме того, в результате аварии пострадала 17-летняя девушка. Ее срочно доставили на лечение в Ольштын.
- Травмы также получил пилот.
Вертолет падает в воду: смотрите видео