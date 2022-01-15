В Польше олень "отплатил" охотнику и напал на него: эпическое видео
Источник:ютуб Лешека Каминского
В Польше охота трагически закончилась для охотника. Олень, в которого планировал выстрелить мужчина, напал первым.
Мгновенная карма: детали инцидента
Пострадавшим оказался блогер Лешек Каминский. Он и поделился видео с охоты.
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Каминский уже давно занимается охотой и выкладывает видео с ловли в лесах Польши. Однако ни один ролик блогера не собрал столько просмотров и реакций подписчиков, как инцидент с оленем. Так, за 3 дня видео просмотрели более 204 тысяч человек.
На кадрах видно, как охотник стоит с оружием, поджидая жертву. Однако внезапно из кустов выбежал олень и врезался прямо в Каминского.
Ох, бл*а,
– выругался потерпевший.
Животное сильно ударило рогами мужчину в глаз и чуть не выбило его. После этого олень побежал дальше.
Смотрите видео, как олень напал на охотника:
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