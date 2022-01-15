В Польше олень "отплатил" охотнику и напал на него: эпическое видео

В Польше охота трагически закончилась для охотника. Олень, в которого планировал выстрелить мужчина, напал первым.

Мгновенная карма: детали инцидента

Пострадавшим оказался блогер Лешек Каминский. Он и поделился видео с охоты.

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Каминский уже давно занимается охотой и выкладывает видео с ловли в лесах Польши. Однако ни один ролик блогера не собрал столько просмотров и реакций подписчиков, как инцидент с оленем. Так, за 3 дня видео просмотрели более 204 тысяч человек.

На кадрах видно, как охотник стоит с оружием, поджидая жертву. Однако внезапно из кустов выбежал олень и врезался прямо в Каминского.

Ох, бл*а,

– выругался потерпевший.

Животное сильно ударило рогами мужчину в глаз и чуть не выбило его. После этого олень побежал дальше.

Смотрите видео, как олень напал на охотника:

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