Родители спали после алковечеринки: в Польше утонул 2-летний мальчик из Украины

На западе Польши произошла трагедия. Маленький мальчик из Украины утонул в озере Шперек. Родители оставили его без присмотра, накануне они выпивали.

Жуткий инцидент произошел в Великопольском воеводстве 15 июля. 2,5-летний Владислав вместе с родителями находился в развлекательном центре "Лидо".

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Подробности трагедии

Двери коттеджа не закрывали на ночь, поэтому мальчик беспрепятственно смог выйти на улицу. Он пошел к озеру и упал с пристани в водоем. Когда именно это произошло – неизвестно. Вероятно, ребенок пробыл в воде достаточно долго, сообщили очевидцы. По результатам экспертизы, причиной смерти является утопление.



Мальчик упал с моста в воду / Фото PAP

Тело маленького украинца в воде заметили местные жители, именно они и вызвали спасательные службы. Медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Где были родители погибшего

Родители ребенка, пара из Украины, подошли к озеру уже по прибытии спасателей. Известно, что у погибшего мальчика есть 12-летняя сестра. Возле озера они отдыхали с другой семьей, вечером накануне длительное время употребляли алкоголь. После вечеринки легли спать примерно в 5:00. Возле коттеджа полиция нашла банки из-под пива.



Родители погибшего в Польше украинца выпивали накануне трагедии / Фото PAP

Украинцам грозит до 5 лет тюрьмы

Польская прокуратура обвинила родителей погибшего в доведении ребенка до опасности и непреднамеренном доведении до смерти – ведь они оставили дверь дома открытой. Украинцы свою вину признали. Им грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.