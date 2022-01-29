В Польше ожидают до миллиона беженцев из Украины в случае войны

В Польше готовятся к "черному сценарию" развития российской агрессии. В частности, страна ожидает миллион украинских беженцев возле своих границ.

Беженцы будут под защитой Польши, – вице-министр

Министерство внутренних дел Польши готовится к волне беженцев из Украины. Об этом заявил вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

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Если Украина дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, бегущие от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны,

– сказал чиновник.

Сейчас польские власти рассматривают разные сценарии развития событий. Однако готовятся – к самому худшему. Поэтому министерство планирует подготовку переходов, медицинское обслуживание на границе, проживание и питание.

Он подчеркнул, что беженцы, согласно Женевской конвенции, будут находиться под защитой Польши. Страна не дистанцируется от них.

"Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, таково международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не убежим от этого и не будем от этого защищаться", – заверил чиновник.

Путин ничего не будет делать до окончания Олимпиады

Вонсик также призвал не поддаваться на истерику и панику. Он считает, что до окончания Олимпийских игр Владимир Путин не прибегнет к агрессии, ведь для него важны отношения с Китаем.

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Российские расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3" отработали уничтожение воздушных целей условного противника на полигоне "Заезды" в Курской области. Он расположен всего в 100 километрах от границы Украины.

Из-за угрозы войны Украину планируют посетить министры иностранных дел Германии и Франции, а также премьер-министры Великобритании и Польши.

Владимир Зеленский встретился с иностранными дипломатами и попросил их не нагнетать ситуацию и оставаться в Украине.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.