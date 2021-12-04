В Польше поймали украинцев, которые помогали мигрантам на границе с Беларусью
Источник:твитер пограничной службы Польши
Польские пограничники задержали двух украинцев. Им вменяют пособничество в незаконном пересечении границы мигрантами со стороны Беларуси.
Пограничники сообщили, что 3 декабря на границе Польши и Беларуси зафиксировали 62 попытки незаконного пересечения границы.
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В Польше задержали украинцев
В результате за пособничество мигрантам в незаконном пересечении белорусско-польской границы задержали 4 человек:
- 2 граждан Украины,
- 1 гражданина Афганистана,
- еще 1 – Польши.
Это не первый похожий случай
В последнее время в Польше все чаще появляются сообщения о задержании украинцев за перевозку нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу с территории Беларуси.
Миграционный кризис и санкции против Беларуси: что известно
- Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября. Тогда несколько тысяч мигрантов попытались прорвать границу.
- Беженцы обустроили лагерь недалеко от границы. Регулярно они совершают попытки пересечь границу между странами.
- Из-за миграционного кризиса, вызванного режимом Александра Лукашенко, послы Евросоюза согласовали введение санкций против Беларуси. Впоследствии ограничения ввели также США и Великобритания.
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Текст сообщения пограничной службы Беларуси:
За минувшие сутки, 3 декабря, было 62 попытки пересечения границы Польши и Беларуси. Вынесли 10 решений о выезде с территории Республики Польша.
Задержаны 4 человека за помощь мигрантам: 2 гражданина Украины, по 1 Афганистана и Польши.