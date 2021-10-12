В Польше при невыясненных обстоятельствах в хостеле умерла украинка

12 октября 2021 , 04:59
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Источник:

Polsat News

На юго-востоке Польши в хостеле в городе Стараховице нашли мертвой 51-летнюю гражданку Украины. О причинах смерти правоохранители пока не информировали.

Тем не менее они не исключили версию, что к инциденту могут быть причастны другие лица. Сейчас ведется расследование.

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Представитель местной полиции в Стараховице, на юго-востоке Польши, Павел Кусяк сообщил, что утром понедельника, 11 октября, правоохранители получили известие о потерявшем сознание человеке в хостеле.

  • На место прибыла полиция и медики, но последние только констатировали смерть женщины.
  • Об умершей известно только то, что ей был 51 год, и она имела паспорт гражданки Украины.

Не исключено, что кто-то может быть причастен к смерти женщины. В этом деле будет расследование, которое и даст ответы на все вопросы,
– заявил Кусяк.

Других сведений о происшествии, к сожалению, пока нет. Известно только, что тело украинки забрали на вскрытие.

В Польше в последнее время случается немало негативного с украинцами:

  • 11 октября стало известно, что в Тарнуве украинец порезал ножом жену и сына, ребенок погиб.
  • 8 октября в Радомске 16-летняя девушка  сбила украинца на пешеходном переходе.
  • 7 октября в Катовице в ДТП погибли двое молодых украинцев – 20 и 22 лет.
Автор: Олесь Друкач