В Польше при невыясненных обстоятельствах в хостеле умерла украинка

На юго-востоке Польши в хостеле в городе Стараховице нашли мертвой 51-летнюю гражданку Украины. О причинах смерти правоохранители пока не информировали.

Тем не менее они не исключили версию, что к инциденту могут быть причастны другие лица. Сейчас ведется расследование.

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Медики не смогли спасти украинку, которую нашли без сознания в хостеле в Польше

Представитель местной полиции в Стараховице, на юго-востоке Польши, Павел Кусяк сообщил, что утром понедельника, 11 октября, правоохранители получили известие о потерявшем сознание человеке в хостеле.

На место прибыла полиция и медики, но последние только констатировали смерть женщины.

Об умершей известно только то, что ей был 51 год, и она имела паспорт гражданки Украины.

Не исключено, что кто-то может быть причастен к смерти женщины. В этом деле будет расследование, которое и даст ответы на все вопросы,

– заявил Кусяк.

Других сведений о происшествии, к сожалению, пока нет. Известно только, что тело украинки забрали на вскрытие.

В Польше в последнее время случается немало негативного с украинцами: