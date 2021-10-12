А проте вони не виключили версію того, що до інциденту можуть бути причетні інші особи. Наразі триває розслідування.

Місяць тому Пограбували після смерті: жахливий випадок з українкою в італійському аеропорту

Медики не змогли врятувати українку, яку знайшли непритомною в хостелі у Польщі

Речник місцевої поліції у Стараховіце, що на південному сході Польщі, Павел Кусяк повідомив, що вранці понеділка, 11 жовтня, правоохоронці отримали звістку про непритомну особу в хостелі.

На місце прибула поліція і медики, та останні тільки констатували смерть жінки.

Про померлу відомо тільки те, що їй був 51 рік, і вона мала паспорт громадянки України.

Не виключено, що хтось може бути причетний до смерті жінки. У цій справі буде розслідування, яке й дасть відповіді на усі питання,

– заявив Кусяк.

Інших відомостей про подію, на жаль, наразі немає. Відомо тільки, що тіло українки забрали на розтин.

У Польщі останнім часом трапляється чимало негативного з українцями: